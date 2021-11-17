Комитет Рады поддержал амнистию для украинцев, купивших COVID-сертификат. Сейчас в «обороте» более 210 тыс. таких документов

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В Украине действуют около 210 тысяч поддельных COVID-сертификатов. Такую цифру озвучила на правоохранительном комитете представитель Минздрава.

Об этом написала член комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Александра Устинова.

«Надеюсь, завтра Верховная Рада поддержит законопроект об усилении ответственности за подделку сертификатов, и у нас, как в Европе, смогут штрафовать до 170 тысяч гривен или будут сажать на три года за такое нарушение», — отметила Устинова.

Вот что предлагает законопроект:

Штраф от 17 то 34 тысяч гривен или ограничение свободы на срок до двух лет за использование поддельного ковид-сертификата.

Медикам, которые внесли в медицинскую документацию ложные данные о вакцинации, — штраф от 34 тысяч до 68 тысяч гривен или лишение свободы сроком до двух лет с лишением права занимать определенные должности от одного года до трех лет.

Изготовление поддельных ковид-сертификатов для продажи и их продажа — штраф от 85 до 170 тысяч гривен или лишение свободы на срок до трех лет.

Также профильный комитет таки поддержал амнистию для украинцев, которые купили поддельный COVID-сертификат, но сообщили об этом правоохранителям.

«Теперь человек, который использовал поддельные документы, подтверждающие проведение профилактических прививок против особо опасных инфекционных болезней, освобождается от уголовной ответственности, если он, добровольно заявил об этих фактах в орган», — пояснила нардеп.

Для этого нужно:

прийти в райотдел полиции и подать заявление о том, что вы используете поддельный сертификат COVID;

дать показания – где вы его взяли, у кого приобрели;

дело закрывается, а вы идете делать прививку.

Министерство цифровой политики недавно убрало кнопку «удалить» из перечня возможных действий, которые можно выполнить с электронным COVID-сертификатом. Теперь, чтобы обновить «желтый» сертификат на «зеленый» после полной вакцинации, необходимо отправить новый запрос на получение обновлений, то есть удалять ничего не нужно.

С 24 сентября на портале «Дія» появилась возможность сгенерировать и распечатать сертификат о вакцинации от коронавируса. Также в «Дії» в скором времени появится отрицательный ПЦР-тест и уже появился детский ковид-сертификат. Кроме того, Минцифры упростило получение сертификата о вакцинации — не надо больше крутить головой.