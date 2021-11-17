В Беларуси заявили, что с 18 ноября прекращают поставки электроэнергии в Украину

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Pixabay / Alberto Sanchez

Беларусь остановит поставки электроэнергии в Украину с 18 ноября.

Об этом сообщило беларусское государственное информагентство БелТА, ссылаясь на решение Министерства энергетики Беларуси.

Как отмечается, поставки прекращают из-за «порядка взаимодействия в рамках контрактных отношений».

Также в Минэнерго заявили, что решение о дальнейших поставках Беларусь будет принимать «с учетом технических возможностей».

Отметим, утром 17 ноября Минэнерго Беларуси сообщило об отключении первого энергоблока БелАЭС «действием автоматики».