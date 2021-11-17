В Беларуси заявили, что с 18 ноября прекращают поставки электроэнергии в Украину
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Pixabay / Alberto Sanchez
Беларусь остановит поставки электроэнергии в Украину с 18 ноября.
Об этом сообщило беларусское государственное информагентство БелТА, ссылаясь на решение Министерства энергетики Беларуси.
Как отмечается, поставки прекращают из-за «порядка взаимодействия в рамках контрактных отношений».
Также в Минэнерго заявили, что решение о дальнейших поставках Беларусь будет принимать «с учетом технических возможностей».
Отметим, утром 17 ноября Минэнерго Беларуси сообщило об отключении первого энергоблока БелАЭС «действием автоматики».
- Энергосистема Украины синхронизирована с энергосистемами России, Молдовы и Беларуси, но фактически получить аварийную помощь Украина может только от Беларуси — с РФ у страны нет договора, а энергосистема Молдовы слишком мала для балансировки украинской.
- До 1 ноября в Украине действовал запрет на импорт электроэнергии из РФ и Беларуси, который вступил в силу в мае. 2 ноября в Украину из Беларуси начались аварийные поставки электроэнергии из-за дефицита мощности в энергетической системе. Поставки были краткосрочными.
- 8 ноября в СМИ появилась информация о том, что Беларусь якобы отказалась продавать электроэнергию Украине, поэтому в ноябре поставки прекратят. Позже в «Белэнерго» опровергли эту информацию, уточнив, что речь шла об изменении условий сотрудничества государственного объединения и определенных компаний.