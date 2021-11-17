Против рэпперов Трэвиса Скотта, Дрейка, Apple и организаторов фестиваля Astroworld подали иск на $750 миллионов из-за смертельной давки
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Более 125 человек, в том числе родственники одного из погибших на фестивале Astroworld (штат Техас) в давке, подали коллективный иск против рэпперов Трэвиса Скотта и Дрейка, компаний Apple, Live Nation и других организаторов фестиваля.
Как пишут TMZ и Insider, истцы требуют компенсацию в $750 миллионов.
Это первый коллективный иск из-за трагедии, в которой погибли 9 человек и более 300 пострадали.
Трэвиса Скотта и организаторов обвиняют в халатности. Рэпперам придется отвечать по иску из-за того, что они продолжили выступать, якобы уже зная о трагедии, а Apple Music — за ведение прямой трансляции. Всех организаторов обвиняют в необеспечении безопасности мероприятия. Также в иске указано агентство по подбору медицинских кадров ParaDocs.
- В ночь на 6 ноября во время выступления Трэвиса Скотта на фестивале Astroworld в давке погибли 9 человек и еще 300 пострадали. Концерт продолжался, несмотря на сообщения о погибших. Инцидентом занялась полиция Хьюстона.
- На рэпперов Трэвиса Скотта и Дрейка после этого подал иск один из пострадавших. Скотт и Live Nation вскоре пообещали вернуть деньги зрителям фестиваля, а рэппер заявил о готовности помочь семьям погибших и оплатить похороны.