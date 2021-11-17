Студия Miramax подала в суд на Тарантино из-за планов продать в виде NFT удаленные сцены из «Криминального чтива»

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Кинокомпания Miramax подала в суд на режиссера Квентина Тарантино за то, что тот решил продать на электронном аукционе в виде NFT-токенов вырезанные сцены из фильма «Криминальное чтиво».

Об этом пишет Hollywood Reporter.

По мнению кинокомпании, Тарантино нарушает ее интеллектуальные права на фильм, в том числе в сфере NFT. Сообщается, что представители Miramax безуспешно пытались решить вопрос во внесудебном порядке, после чего обратились в суд в Калифорнии.

«Тарантино может ввести других в заблуждение и заставить поверить в то, что Miramax причастен к этой сделке. И это также может ввести в заблуждение других, полагая, что они имеют право проводить аналогичные сделки, хотя на самом деле Miramax обладает правами, необходимыми для разработки, маркетинга и продажи NFT, касающихся ее глубокой библиотеки фильмов», — говорится в иске.

Адвокаты Тарантино настаивают на его правоте, утверждая, что по контракту со студией у режиссера остались права на публикацию сценария, саундтрека, книг по «Криминальному чтиву», потенциальные сиквелы и ремейки, в том числе в сфере интерактивных медиа.