Мэр Киева Виталий Кличко объяснил «непопулярное решение» повысить цены на проезд: подорожало электричество и горючее
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- Ангелина Шеремет
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Юлия Вебер / «Бабель»
Мэр Киева Виталий Кличко обосновал повышение цен на проезд в общественном транспорте столицы до 20 гривен тем, что стоимость электроэнергии, горючего и расходных материалов существенно выросла.
Об этом он заявил в эфире телеканала «Прямий» 16 ноября, цитирует Интерфакс.
«У нас действительно сложная ситуация в транспортной отрасли. И цена на проезд давно не соответствует его себестоимости. Но мы делаем все, чтобы киевляне могли с комфортом передвигаться по городу», — отметил Кличко.
По его словам, стоимость электроэнергии, горючего и расходных материалов существенно выросла, поэтому город вынужден повысить цены на проезд, чтобы платить заработную плату транспортникам, ремонтировать и обслуживать подвижной состав и покупать новый общественный транспорт.
Мэр Киева отметил, что город принял это «непопулярное решение», ведь до этого цену на проезд «не повышали сколько могли».
Что касается социально-уязвимой категории, то столица сохранит для них льготы. Для пассажиров, которые пользуются проездными билетами, цена одной поездки с 1 января 2022 года составит 14 гривен 20 копеек. Если же человек приехал из другого города и хочет купить разовую поездку или всего несколько, то ему проезд будет стоить 20 гривен.
- Еще в мае мэр Киева Виталий Кличко заявил, что городские власти Киева не планируют повышать стоимость проезда в общественном транспорте до 20—25 гривен, но подорожание все же ожидается.
- Коммунальные предприятия «Киевский метрополитен» и «Киевпасстранс» обратились к столичным властям с просьбой повысить тарифы на проезд или погасить убытки из-за карантина из бюджета. По их подсчетам экономически обоснованный тариф на проезд в метро составляет 21,05 гривны, в наземном транспорте — 25,18 гривны, а в городской электричке — 78,90 гривны.