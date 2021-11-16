Тысячу гривен за вакцинацию будут выдавать всем, у кого есть две прививки
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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National Bank Of Ukraine / Flickr
Тысячу гривен за вакцинацию от коронавируса, которую анонсировал президент Владимир Зеленский, будут выдавать всем, кто получил две прививки: до и после 19 декабря, когда начнутся выплаты.
Об этом пресс-секретарь президента Сергей Никифоров сообщил в Facebook 16 ноября.
«Таким образом власть, во-первых, демонстрирует благодарность людям, которые решили вакцинироваться, и поощряет тех, кто сомневается, а, во-вторых, помогает именно тем предпринимателям, которые больше всего пострадали от карантинных ограничений», — пояснил Никифоров.
Механизм выделения денег еще прорабатывают, но уже сейчас говорят, что это не наличка. Это будет определенный ваучер или сертификат, или депозит на перечень товаров и услуг. Полный список объявят в ближайшее время, но обобщенно это культура, путешествия и спорт. Процесс получения денег теми, у кого есть «Дія», и теми, у кого ее нет, будет отличаться, «но никого не забудут».
Программа стартует 19 декабря. До конца года на нее выделят около 3 миллиардов гривен. И еще столько же — в начале 2022 года. Премьер-министр Денис Шмыгаль уточнил, что выплаты будут из общего фонда госбюджета.
Перед этим советник президента Олег Устенко заявлял, что получить обещанную тысячу гривен смогут вакцинированные с декабря украинцы (Никифоров это уже опроверг).
- 15 ноября президент Зеленский сообщил, что за вакцинацию от коронавируса обеими дозами украинцы получат по тысяче гривен. Их можно будет потратить только в определенных сферах.
- В Украине с 8 ноября начали отстранять от работы невакцинированных педагогов и чиновников без сохранения зарплаты и начисления стажа (увольнять их запрещено) — до того момента, пока они не сделают прививку. Для них вакцинация от коронавируса обязательна. Это правило не распространяется на работников, которые имеют противопоказания к вакцинации и предоставили соответствующий документ. С 8 ноября такую справку можно взять у семейного врача (форма № 028).