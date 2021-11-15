Журналистка Kyiv Post рассказала о давлении на редакцию со стороны генпрокурора Венедиктовой. Та заявила, что «удивлена»

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Ратынский Вячеслав / УНИАН

Журналистка издания Kyiv Post, которое недавно закрылось, Анна Миронюк рассказала о давлении на редакцию со стороны генерального прокурора Ирины Венедиктовой после критических публикаций в ее адрес. Сама Венедиктова заявила, что «удивлена».

О давлении Миронюк заявила во время дискуссии в Украинском кризисном медиацентре 15 ноября, а свою позицию Венедиктова опубликовала позже в Facebook.

По словам Миронюк, в ноябре 2020 года в Kyiv Post опубликовали критический материал о Венедиктовой, после которого та якобы вызвала к себе в кабинет главного редактора издания Брайана Боннера и «угрожала пойти в суд». Через год журналисты Kyiv Post опубликовали критический материал о ходе реформ и о работе генерального прокурора, где ставили под вопрос ее эффективность.

«После этого прошло некоторое время и, по словам Брайана, госпожа Венедиктова открыла определенные расследования против [владельца издания] Аднана Кивана, которые она затем закрыла», — добавила Миронюк.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что она удивлена и «ни разу в жизни ни от кого не слышала даже намека на подобные претензии». Что касается Аднана Кивана, то Венедиктова отметила, что не знакома с ним и что она заслушает дела, которые так или иначе связаны с его деятельностью: «После этого готова пригласить представителей издания на честный и откровенный разговор. Я покажу вам эти дела (если они есть, конечно), и мы с вами вместе оценим целесообразность их открытия, расследования или, наконец, закрытия».

Генпрокурор добавила, что не нужно решать собственные проблемы «за ее счет», однако в суд подавать иск о защите чести и достоинства она не будет: «Искренне верю, что журналистка издания просто ошиблась, воспользовавшись чужими и непроверенными слухами, а так иногда бывает».