Зеленский ввел в действие изменения в решение СНБО о санкциях против депутата от ОПзЖ Тараса Козака
- Автор:
- София Телишевская
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Пресс-служба Офиса президента Украины
Президент Владимир Зеленский ввел в действие изменения ряда решений Совета нацбезопасности и обороны по поводу санкций.
Соответствующий указ 15 ноября опубликовали на сайте президента.
В частности, внесены изменения в решение о санкциях против гражданской жены депутата от ОПзЖ Тараса Козака Натальи Лавренюк — в текст добавили новые имя и фамилия Светлана Жучкова, а также ее российское гражданство.
Кроме того, в части названий внесены изменения в отношении четырех российских компаний ООО «Орошаемое», ОАО «Балабинское», АО «Албашский элеватор» и АО «Белоглинский элеватор».
Напомним, 31 августа стало известно, что на сайте Федеральной налоговой службы России паспорт и идентификационный номер, принадлежащие гражданской жене Козака Наталье Лавренюк, теперь зафиксированы на имя Светланы Жучковой.
- Наталья Лавренюк — гражданская жена нардепа Тараса Козака, которую он не декларирует. Она имеет гражданства Украины и России. В ее отношении, а также Виктора Медведчука и Оксаны Марченко Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции из-за деятельности российского «Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода» (это предприятие обеспечивает нефтепродуктами «ДНР» и «ЛНР»).
- Тараса Козака подозревают в государственной измене, но не могут найти. Он находится в Беларуси якобы на лечении (у прокуратуры другие данные). В июле 2021 года суд арестовал его имущество.