Зеленский ввел в действие изменения в решение СНБО о санкциях против депутата от ОПзЖ Тараса Козака

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Пресс-служба Офиса президента Украины

Президент Владимир Зеленский ввел в действие изменения ряда решений Совета нацбезопасности и обороны по поводу санкций.

Соответствующий указ 15 ноября опубликовали на сайте президента.

В частности, внесены изменения в решение о санкциях против гражданской жены депутата от ОПзЖ Тараса Козака Натальи Лавренюк — в текст добавили новые имя и фамилия Светлана Жучкова, а также ее российское гражданство.

Кроме того, в части названий внесены изменения в отношении четырех российских компаний ООО «Орошаемое», ОАО «Балабинское», АО «Албашский элеватор» и АО «Белоглинский элеватор».

Напомним, 31 августа стало известно, что на сайте Федеральной налоговой службы России паспорт и идентификационный номер, принадлежащие гражданской жене Козака Наталье Лавренюк, теперь зафиксированы на имя Светланы Жучковой.