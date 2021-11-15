В Украине стабилизировался уровень госпитализации COVID-больных. Минздрав призывает людей вакцинироваться
- Автор:
- София Телишевская
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Міністерство охорони здоров'я України
На прошлой неделе в Европе зарегистрировали почти два миллиона случаев коронавирусной болезни. Это максимальный показатель за неделю в этом регионе с начала пандемии.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге 15 ноября отметил, что по сравнению с предыдущей неделей показатель прироста больных в Европе вырос на 13%.
«Наибольший рост в процентах демонстрируют Венгрия, Германия, Австрия, Дания и Италия. Стабилизацию количества случаев и их постепенное уменьшение фиксируют в Эстонии, Румынии, Латвии и Швеции», — отметил министр.
Он добавил, что в Украине наблюдается уменьшение случаев коронавирусной болезни на 6% по сравнению с предыдущей неделей. Также наблюдается стабилизация показателя госпитализации больных.
«Впервые за последние три месяца среднесуточное количество выписок из ковидных отделений превышает количество госпитализированных. В больницы госпитализируют в среднем на 7% меньше пациентов, чем выписывают», — сообщил глава Минздрава.
По его словам, стабилизация уровня госпитализаций — это первый положительный сигнал прохождения пика заболеваемости и начала разгрузки медицинской системы Украины.
«Однако это еще не полная победа над вирусом. Количество случаев заболевания и уровень госпитализации находятся на достаточно высоких значениях. Поэтому нужно и дальше наращивать темпы вакцинации и соблюдать карантинные ограничения», — подчеркнул Виктор Ляшко.
Данные Минздрава свидетельствуют, что наибольшая часть вакцинированных по крайней мере одной дозой проживает в Киеве — 61%, в Киевской области — 50%, в Полтавской — 46%.
«Среди аутсайдеров — Закарпатская, Черновицкая, Донецкая и Кировоградская области», — резюмировал министр.
- Сейчас в «красной» зоне карантина — 17 областей (Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская), а также Киев. 11 ноября Закарпатье вернулось в «желтую» зону.
- Также с 8 ноября в Украине начали отстранять от работы невакцинированных педагогов и чиновников без сохранения зарплаты и начисления стажа (увольнять их запрещено) — до того момента, пока они не привьются. Для них вакцинация от коронавируса обязательна. Это правило не распространяется на работников, имеющих противопоказания к вакцинации и предоставивших соответствующий документ. С 8 ноября такую справку можно получить у семейного врача (форма № 028).