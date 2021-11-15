В Украине стабилизировался уровень госпитализации COVID-больных. Минздрав призывает людей вакцинироваться

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Міністерство охорони здоров'я України

На прошлой неделе в Европе зарегистрировали почти два миллиона случаев коронавирусной болезни. Это максимальный показатель за неделю в этом регионе с начала пандемии.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге 15 ноября отметил, что по сравнению с предыдущей неделей показатель прироста больных в Европе вырос на 13%.

«Наибольший рост в процентах демонстрируют Венгрия, Германия, Австрия, Дания и Италия. Стабилизацию количества случаев и их постепенное уменьшение фиксируют в Эстонии, Румынии, Латвии и Швеции», — отметил министр.

Он добавил, что в Украине наблюдается уменьшение случаев коронавирусной болезни на 6% по сравнению с предыдущей неделей. Также наблюдается стабилизация показателя госпитализации больных.

«Впервые за последние три месяца среднесуточное количество выписок из ковидных отделений превышает количество госпитализированных. В больницы госпитализируют в среднем на 7% меньше пациентов, чем выписывают», — сообщил глава Минздрава.

По его словам, стабилизация уровня госпитализаций — это первый положительный сигнал прохождения пика заболеваемости и начала разгрузки медицинской системы Украины.

«Однако это еще не полная победа над вирусом. Количество случаев заболевания и уровень госпитализации находятся на достаточно высоких значениях. Поэтому нужно и дальше наращивать темпы вакцинации и соблюдать карантинные ограничения», — подчеркнул Виктор Ляшко.

Данные Минздрава свидетельствуют, что наибольшая часть вакцинированных по крайней мере одной дозой проживает в Киеве — 61%, в Киевской области — 50%, в Полтавской — 46%.

«Среди аутсайдеров — Закарпатская, Черновицкая, Донецкая и Кировоградская области», — резюмировал министр.