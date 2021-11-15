Телескоп Hubble показал галактику-соседку Млечного Пути
- Автор:
- София Телишевская
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Космический телескоп Hubble сделал фотографию спиральной галактики UGC 11537, расположенной в экваториальном созвездии Орел.
Об этом сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Галактика UGC 11537 расположена в 230 миллионах световых лет от Земли и приближена к Млечному Пути.
Эту фотографию специалисты смогли получить в результате наблюдений, которые ведутся, чтобы помочь астрономам установить массу сверхмассивных черных дыр в далеких галактиках.
На этой фотографии перед галактикой UGC 11537 можно также увидеть две звезды из Млечного Пути.
Телескоп Hubble вывели на орбиту 24 апреля 1990 года, с тех пор он посылает на Землю миллионы уникальных снимков, которые значительно расширили представления ученых о строении и происхождении Вселенной. Аппарат уже провел 1,2 миллиона целевых наблюдений за 38 тысячами космических объектов.
- В этом году он впервые сделал снимок спиральной галактики в окружении сверхновых, сфотографировал туманность Вуаль и показал скопление «кривых» галактик.
- В октябре Hubble снял «танец» двух спиральных галактик, а в конце сентября телескоп сделал фотографию спиральной галактики NGC 5728, расположенной в созвездии Весов.
- В августе Hubble показал спиральную галактику в созвездии Печь, а до этого галактику в созвездии Часы.