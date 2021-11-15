Телескоп Hubble показал галактику-соседку Млечного Пути

Новости

Космический телескоп Hubble сделал фотографию спиральной галактики UGC 11537, расположенной в экваториальном созвездии Орел.

Об этом сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Галактика UGC 11537 расположена в 230 миллионах световых лет от Земли и приближена к Млечному Пути.

Эту фотографию специалисты смогли получить в результате наблюдений, которые ведутся, чтобы помочь астрономам установить массу сверхмассивных черных дыр в далеких галактиках.

На этой фотографии перед галактикой UGC 11537 можно также увидеть две звезды из Млечного Пути.

Телескоп Hubble вывели на орбиту 24 апреля 1990 года, с тех пор он посылает на Землю миллионы уникальных снимков, которые значительно расширили представления ученых о строении и происхождении Вселенной. Аппарат уже провел 1,2 миллиона целевых наблюдений за 38 тысячами космических объектов.