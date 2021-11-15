Первый вице-спикер Рады Корниенко выдвинул нардепа Елену Шуляк на пост главы партии «Слуга народа»

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Yevheniya Kravchuk / Facebook

Сложивший полномочия председателя партии «Слуга народа» первый заместитель главы Верховной Рады Александр Корниенко предложил кандидатуру нардепа Елены Шуляк на должность главы партии.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

«Она опытный управленец и политик, которому уже удалось добиться принятия ряда важных реформ и инициатив», — заявил Корниенко.

Елена Шуляк является заместителем главы фракции «Слуги народа», заместителем председателя комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Также она является председателем Координационного совета по проблемным вопросам градостроительства.

До избрания в Раду долгое время занималась предпринимательской деятельностью, является соучредителем Союза украинских предпринимателей, а также членом правления общественной организации «Офис эффективного регулирования» (BRDO).

В 2019 году избрана народным депутатом от «Слуги народа» и в том же году стала представительницей Кабинета министров в Верховной Раде.