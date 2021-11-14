В Грузии девять депутатов парламента объявили голодовку в поддержку Саакашвили

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Косарев Александр / УНИАН

В Грузии девять депутатов парламента от оппозиционной партии «Единое национальное движение» объявили голодовку, требуя перевести экс-президента Михеила Саакашвили в обычную медклинику.

Об этом сообщает «Эхо Кавказа».

«Третий президент Грузии голодает уже 45 дней, ему не оказывают адекватных медицинских услуг, и наша коллега Елене Хоштария также голодает, поэтому мы, девять депутатов парламента, решили объявить голодовку с единственным требованием — перевести Саакашвили в многофункциональную клинику», — заявил один из лидеров ЕНД Давид Киркитадзе.

Голодовку объявили Давид Киркитадзе, Акакий Минашвили, Темур Джанашия, Бачуки Кардава, Ника Мачутадзе, Георгий Годабрелидзе, Сулхан Сибашвили, Леван Бежашвили и Абдулла Исмаилов. Ранее, 3 ноября, голодовку начала лидер партии «Дроа» и депутат парламента Елене Хоштария.