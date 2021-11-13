В США разбился самолет с космическим туристом Blue Origin

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В США при падении небольшого самолета в штате Нью-Джерси погиб космический турист компании Blue Origin 49-летний Глен де Врис. В октябре он летал в космос вместе с 90-летним актером Уильямом Шетнером.

Об этом сообщила компания американского миллиардера Джеффа Безоса на своей странице в Twitter.

По данным Федерального управления гражданской авиации США (FAA), самолет Cessna-172, используемый для тренировочных и развлекательных полетов, упал в лесистой местности рядом с озером Кема.

Погибли два человека, одним из них оказался Глен де Врис, вице-президент по медико-биологическим наукам и вопросам здравоохранения компании Dassault Systemes.