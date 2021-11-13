В Украине за сутки выявили 23,5 тысячи новых случаев коронавируса. Уже вакцинированы более 12 миллионов человек

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

В Украине за минувшие сутки, 12 ноября, зарегистрировали 23 572 новых случая коронавируса (из них 1 622 детей).

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

По данным Минздрава, за сутки госпитализировали 4 564 человека, летальных исходов — 695, выздоровели 25 415 пациентов.

Больше всего случаев коронавируса за сутки выявили в Днепропетровской (2 219), Одесской (2 066), Харьковской (1 876) областях и в Киеве (1 839).

С начала пандемии в Украине COVID-19 заразились 3 203 149 человек, выздоровели — 2 620 094 пациента, летальных исходов — 76 302.

К тому же за минувшие сутки вакцинировали против коронавируса 299 854 человека, первую дозу получили 135 727 человек, полностью иммунизированы — 164 127 человек.

С начала вакцинальной кампании привиты 12 121 804 человека, из них полностью иммунизированы и получили две дозы — 8 586 461.