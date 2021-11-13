Верховный суд Лос-Анджелеса окончательно освободил Бритни Спирс от опеки отца

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Kevin Winter / Staff

В США Верховный суд города Лос-Анджелес окончательно освободил певицу Бритни Спирс от опеки отца, которая длилась 13 лет.

Об этом сообщает The Hill.

«С сегодняшнего дня опекунство над личностью и имуществом Бритни Спирс прекращается», — заявила судья Бренда Пенни во время заседания.

Опекунство над Бритни Спирс было разделено на две части: над имуществом и финансами, а также над ее личностью. С 2008 года за обе части отвечал отец Джеймс, но в 2019 году он перестал быть личным опекуном по состоянию здоровья. На Netflix есть фильм про опеку под названием «Бритни против Спирса».

Поверенный Бритни Мэтью Розенгарт заявил, что хочет расследовать дело отца певицы Джейми Спирса в финансовых махинациях и мошенничестве.

13 августа стало известно, что Джеймс Спирс решил отказаться от попечительства над своей дочерью, а 30 сентября суд забрал у него это попечительство.