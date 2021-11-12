Дания вернула упраздненный в сентябре карантин

Новости

В Дании после двух месяцев свободы вернули карантинные ограничения на фоне роста заболеваемости коронавирусом, который вновь признали «социально критической болезнью».

Об этом сообщает Associated Press.

В течение следующего месяца в стране будет действовать COVID-пропуск, который отменили 10 сентября. Он является обязательным для лиц старше 15 лет и его нужно предъявлять при посещении общественных мест и мероприятий на открытом воздухе, где более 2 тысяч людей.

В COVID-пропуске указываются данные о вакцинации, тесте на коронавирус и информация о том, что человек переболел.