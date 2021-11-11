Оккупационный суд в Крыму арестовал адвоката Семедляева. Ранее российские силовики пытались его раздеть

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Российский суд в оккупированном Крыму арестовал на 12 суток крымскотатарского адвоката Эдема Семедляева, обвиняемого в «неподчинении законным требованиям сотрудников полиции».

Об этом в Facebook сообщила правозащитница Лутфия Зудиева.

По ее словам, основанием для ареста стал один из протоколов, которые в четверг утром составил в отношении Семедляева сотрудник так называемого центра борьбы с экстремизмом (центр «Э») Руслан Шамбазов.

Кроме того, как сообщила Зудиева, на жену адвоката Эльвину Семедляеву прямо у здания «суда» сотрудники полиции составили протокол за «нарушение правил парковки» с санкции Шамбазова.

25 октября стало известно, что в Симферополе в так называемом Центральном отделе полиции № 3 силовики пытались раздеть Эдема Семедляева и Назима Шеихмамбетова, защищающих права фигурантов красногвардейского дела «Хизб ут-Тахрир». Адвокаты отказались, из-за чего на них составили админпротоколы за «неповиновение правоохранительным органам».