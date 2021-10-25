В оккупированном Крыму силовики под «судом» задержали крымских татар и журналистов

В оккупированном Симферополе под зданием подконтрольного россиянам Крымского гарнизонного суда задержали более 10 крымских татар и журналистов.

Об этом сообщает «Крымская солидарность».

В суде сегодня, 25 октября, проходит апелляция по делу «Красногвардейской группы» Хизб ут-Тахрир.

Люди пришли в качестве слушателей, но их на заседание не допустили. Возле здания суда изначально дежурили силовики, а после объявления полицейского в рупор о действии «режима повышенной готовности» людей стали задерживать. Силовики в камуфляже грубо затолкали людей и журналистов в заранее подогнанный автобус.

Заполненный тесный автобус уехал в сторону полицейского отделения. Среди задержанных — координатор «Крымской солидарности» Дилявер Меметов.

Уже после задержания суд удовлетворил ходатайство о допуске слушателей и разрешил пригласить пятерых людей в зал суда, но многие из пришедших этого решения не дождались из-за действий силовиков.