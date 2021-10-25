В Симферополе «полиция» заставляла адвокатов раздеться. За «неповиновение» на них составили админпротокол

В Симферополе в так называемом Центральном отделе полиции № 3 силовики пытались раздеть адвокатов, защищающих права фигурантов красногвардейского дела дела «Хизб ут-Тахрир».

Об этом сообщает «Крымская платформа».

«В «Центральном отделе полиции № 3» города Симферополя сотрудники требовали от адвокатов Эдема Семедляева и Назыма Шеихмамбетова раздеться. Они прибыли туда оказывать юридическую помощь задержанным у суда 20 крымским татарам и журналистам», — отметила правозащитница Лутфие Зудиева, добавив, что адвокаты отказались выполнять приказ силовиков.

Из-за этого на Эдема Семедляева составили админпротокол за неповиновение «правоохранительным органам».

В сообщении отмечается, что такое поведение силовиков уже стало привычным, поскольку они систематически препятствуют адвокатам, чтобы те не защищали права крымских татар.