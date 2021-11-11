Двух фигурантов дела о нападении на журналистов в Укрэксимбанке восстановили в должностях. Третий — уволен

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Директора департамента банковской безопасности Укрэксимбанка Игоря Тельбизова и начальника управления внутренней безопасности банка Олега Осипова, которые по приказу главы правления этого финучреждения Евгения Мецгера 4 октября применили силу против журналистов программы «Схемы» в его рабочем кабинете, восстановили в должностях.

Об этом «Бабелю» сообщили в банке.

Там пояснили, что в соответствии с действующим трудовым и уголовно-процессуальным законодательством получение работником статуса подозреваемого, или обвиняемого не является законным основанием для отстранения от работы, или увольнения.

«Учитывая это, 9 ноября 2021 года начальник управления внутренней безопасности Олег Осипов и директор департамента банковской безопасности Игорь Тельбизов вернулись к выполнению своих служебных обязанностей», — заявили в банке.

В Укрэксимбанке добавили, что Осипову и Тельбизову в финучреждении установили простой (остановка работы), а их полномочия прекращались без сохранения зарплаты на максимально разрешенный законодательством срок, а именно на период проведения служебного расследования банка по инциденту.

Там также сообщили, что еще один фигурант дела, Владимир Пикалов, был уволен с должности директора Департамента информационной политики.

7 октября журналисты программы «Схемы» опубликовали расследование по Укрэксимбанку, во время съемок которого и произошла стычка с руководством финучреждения. Оно касается выдачи $60 миллионов кредита бизнесмену Сергею Брюховецкому, у которого параллельно есть компания в «ДНР», где он платит налоги. Мецгер заявил, что во время проверки бизнесмена служба безопасности банка не выявила никаких нарушений. Он добавил, что финучреждение готово к проверкам на этот счет и имеет все необходимые документы.