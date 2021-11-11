В Kyiv Post назначили нового гендиректора. Он хочет встретиться с коллективом и обсудить дальнейшее сотрудничество

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Kyiv Post

В издании Kyiv Post был назначен новый генеральный директор — канадец Люк Шанье. Он хочет встретиться с коллективом СМИ и обсудить возможное дальнейшее сотрудничество.

Об этом пишут «Детектор медиа» и Интерфакс.

«Мы надеемся на продолжение нашего тесного сотрудничества с украинским и международным сообществом в предстоящие недели и месяцы, поскольку Kyiv Post входит в увлекательный новый этап под руководством Люка», — сообщил владелец издания Аднан Киван.

По его словам, Шанье будет заниматься следующим этапом развития Kyiv Post, в частности, расширением издания.

Сам Шанье уже возглавлял Kyiv Post в 2016-2018 годах. Он отметил, что получил от Кивана заверение в «уважении к редакционной независимости». Также Шанье в ближайшее время хочет встретиться с редакцией и обсудить возможности дальнейшего сотрудничества.

«Понимаю: неожиданный характер объявления в понедельник был тревожным, я стараюсь убедиться, что ни один сотрудник не останется без разумной материальной поддержки, независимо от того, хочет ли он быть частью расширенной Kyiv Post. В ближайшие недели надеюсь встретиться со всей командой лично и обсудить возможность продолжения нашего сотрудничества», — подчеркнул он.

В то же время, сами журналисты в соцсетях объявили о сборе средств на запуск нового издания. Они отметили, что 10 ноября встретились с Киваном и предлагали ему продать Kyiv Post, но тот отказался. Сотрудничать с ним коллектив издания не видит возможности.