Третья миссия Crew Dragon отправилась на Международную космическую станцию

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NASA

Космический корабль Crew Dragon-3 компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту стартовал к Международной космической станции (МКС) и был успешно выведен на орбиту.

Об этом сообщили в NASA.

Как отмечается, запустили корабль с помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX 10 ноября в 21:03 по времени Восточного побережья США (11 ноября в 04:03 по Киеву) из стартового комплекса 39А Комического центра имени Кеннеди во Флориде (США). Через 12 минут 51 секунду после старта корабль вышел на заданную орбиту.

В состав экипажа Crew Dragon-3 входят астронавты NASA Раджа Чари (командир), Том Маршберн (пилот) и Кайла Беррон, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) немец Маттиас Маурер. Они будут работать на станции шесть месяцев — до апреля 2022 года.

В четверг в 19:10 по времени Восточного побережья США (12 ноября в 02:10 по киевскому времени) корабль должен состыковаться с МКС в автоматическом режиме.

Приблизительно через 9,5 минуты после старта первая многократная ступень ракеты-носителя Falcon 9 совершила вертикальную посадку на автоматическую плавучую платформу A Shortfall of Gravitas в Атлантике в 600 км от космодрома во Флориде.