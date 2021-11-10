Более 30 стран объявили об отказе от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2040 году

Новости

Martina Morello \ flickr

На Всемирном саммите по климату в Глазго (Шотландия) 33 страны и шесть автопроизводителей объявили о полном отказе от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) к 2040 году.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Страны и производители присоединились к инициативе Великобритании, согласно которой продажа автомобилей и микроавтобусов с ДВС должна закончиться не позднее указанного года. При этом страны с передовой экономикой должны отказаться от ДВС к 2035 году.

Среди подписантов совместного заявления Великобритания, Индия, Австрия, Польша, Канада, Турция и другие, а также корпорация General Motors, Ford, Mercedes, Volvo, Jaguar/Land Rover и китайская BYD.

Германия, однако, не подписалась под соглашением. Берлин сохраняет приверженность тому, чтобы разрешить к 2035 году только автомобили с нулевым уровнем выбросов, но у некоторых стран, как и у Германии, есть вопросы ко второстепенному аспекту декларации. Речь о том, станут ли синтетические виды горючего для ДВС из возобновляемых источников решением проблемы в будущем.