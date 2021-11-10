Более 30 стран объявили об отказе от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2040 году
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Martina Morello \ flickr
На Всемирном саммите по климату в Глазго (Шотландия) 33 страны и шесть автопроизводителей объявили о полном отказе от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) к 2040 году.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Страны и производители присоединились к инициативе Великобритании, согласно которой продажа автомобилей и микроавтобусов с ДВС должна закончиться не позднее указанного года. При этом страны с передовой экономикой должны отказаться от ДВС к 2035 году.
Среди подписантов совместного заявления Великобритания, Индия, Австрия, Польша, Канада, Турция и другие, а также корпорация General Motors, Ford, Mercedes, Volvo, Jaguar/Land Rover и китайская BYD.
Германия, однако, не подписалась под соглашением. Берлин сохраняет приверженность тому, чтобы разрешить к 2035 году только автомобили с нулевым уровнем выбросов, но у некоторых стран, как и у Германии, есть вопросы ко второстепенному аспекту декларации. Речь о том, станут ли синтетические виды горючего для ДВС из возобновляемых источников решением проблемы в будущем.
- Летом этого года Европейская комиссия представила план по достижению так называемой «климатической нейтральности» до 2050 года и сокращению выбросов парниковых газов на 55% к 2035 году. План предусматривает запрет на продажу топливных авто и создание спецфонда.
- О переходе на производство электроавто в этом году объявили Jaguar, Lamborghini, Mercedes и ряд других компаний. Производство будет меняться постепенно.