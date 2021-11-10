Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Павел Рябикин рассказал, какие реформы не смог провести в таможенной службе

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Сергей Моргунов / «Бабель»

Новоназначенный министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Павел Рябикин заявил о незавершенных реформах на таможне, которую он возглавлял почти год.

О судьбе разных законопроектов он рассказал в интервью «Бабелю».

По словам Рябикина, из шести законопроектов об изменении Таможенного, Уголовного и Уголовного процессуального кодексов, закона об оперативно-розыскной деятельности, закона о госслужбе и о регулировании таможенных пошлин первое чтение в июле прошел только проект об криминализации контрабанды.

«Мы пытались говорить с депутатами, но есть опасность, что под предложенные нами изменения в парламенте не наберется нужное количество голосов. Считается, например, что ужесточение наказания за контрабанду общество может воспринять негативно, а силовики могут получить больше возможностей для злоупотреблений», — объяснил он.

В то же время Рябикин похвастался успешными результатами кадрового эксперимента.

«С первого июля перешли в формат единого юридического лица. Тестирование показало, что в личном составе таможни около 45% людей не рекомендованы к работе из-за отсутствия должного уровня профессиональных знаний или добропорядочности. Переход в формат единого юрлица позволил начать проверки попавших в сомнительную зону людей. Их проверяют на добропорядочность и профпригодность», — подчеркнул экс-глава таможни и добавил, что с июля со службы ежемесячно увольняется от 30 до 70 человек.

Вместе с тем Рябикин отметил, что для защиты людей от коррупции их нужно стимулировать высокой зарплатой, которую планировали повысить втрое — до 30 тысяч гривен (для рядового таможенника). Однако в проекте бюджета повышение фонда оплаты труда запланировано всего на 4%.

«Когда мы говорили о фонде оплаты труда, сейчас это где-то 2,5 миллиарда в год, а чтобы добиться желаемого результата, нужно 7,5 миллиарда. В этом году сверх плана [поступлений в бюджет], я думаю, мы дадим 50 миллиардов гривен. Соответственно, к увеличенным доходам на реформу мы просили 3,5%», — сказал он.

Также Рябикин заверил, что стал министром из-за того, что не смог реформировать таможню без денег, а они, кроме фонда оплаты труда, нужны и для инвестиций в инфраструктуру, и для усиления инструментального контроля и минимизации человеческого фактора.

«В марте правительство приняло программу, согласно которой в развитие таможенной инфраструктуры нужно инвестировать 10 миллиардов в течение трех лет. В следующем году сумма инвестиций составила 3,9 млрд гривен. Но проект госбюджета говорит о том, что в лучшем случае это будет миллиард», — посетовал он.

Что касается диджитализации таможни, то, по словам бывшего руководителя службы, там сейчас вообще нет финансирования из бюджета, все делают на средства донорской помощи.