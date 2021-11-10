Илон Маск потерял $50 миллиардов за два дня из-за падения акций Tesla после опроса в Twitter

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Win McNamee / Staff

Состояние самого богатого человека мира, основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска за два дня уменьшилось на $50 миллиардов из-за падения котировок акций Tesla.

Об этом сообщает Bloomberg.

По данным издания, акции Tesla начали дешеветь после того, как Маск 6 ноября спросил у пользователей Twitter, стоит ли ему продать свою долю в компании, достигающую 10%. Вероятно, так он отреагировал на предложенный в США налог для богатых людей, касающийся нереализованного прироста капитала.

В итоге почти 58% опрошенных проголосовали за продажу акций.

Как отмечается, на падение стоимости акций могли повлиять сообщения о том, что брат бизнесмена Кимбал Маск продал свои ценные бумаги Tesla на более чем $100 миллионов, а также слухи о том, что сам Илон Маск, вероятно, хочет продать свою долю, чтобы рассчитаться с личными долгами.

Согласно Bloomberg Billionaires Index, состояние Маска после потерь оценивается в $288 миллиардов, и он все еще остается самым богатым человеком в мире.