Кипр сохранил возможность въезда для украинцев — несмотря на рекомендацию ЕС
- Автор:
- Олег Панфилович
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Ge JiaJun / Getty Images
Несмотря на рекомендацию Совета Европейского Союза исключить Украину из стран, безопасных для путешествий, Кипр сохранил возможность въезда для украинцев.
Об этом написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.
По словам министра, Кипр стал первой страной Евросоюза, которая, несмотря на решение Совета ЕС, сохранила возможность въезда для украинцев. «Условия: полная вакцинация или отрицательные тесты (до и по прибытии). МИД работает с партнерами, чтобі сохраненить свободу путешествий для украинцев», — добавил Кулеба.
Во вторник послы стран-членов Европейского Союза исключили Украину и Сингапур из перечня безопасных для путешествий стран, однако каждое государство будет отдельно решать, запрещать ли украинцам въезд.
В МИДе Украины объяснили, что Европейский Союз учел прогресс вакцинации по всему миру и недавно изменил подход к временным ограничениям на путешествия. Он рекомендовал государствам-членам ЕС открывать границы для полностью вакцинированных путешественников при условии, что они сдадут тест во время пересечения границы.
- После этого правительство Бельгии ввело ограничения на въезд даже вакцинированных украинцев. Теперь они смогут это сделать только при наличии уважительной причины.
- Правительство Болгарии запретило с 30 октября въезд с туристической целью для украинцев.