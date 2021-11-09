ЦИК: Виталий Войцеховский и Сергей Козырь признаны избранными депутатами Рады

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Стеценко Таисия / УНИАН

Центральная избирательная комиссия признала избранными народными депутатами на внеочередных выборах в Верховную Раду кандидатов от «Слуги народа» Сергея Козырья и Виталия Войцеховского.

Об этом сообщается на сайте ЦИК.

Козырь по округу № 184 в Херсонской области набрал 21 365 голосов избирателей (62,6% от количества избирателей, принявших участие в голосовании), а мэр города Золотоноша Войцеховский по округу № 197 в Черкасской области — 15 429 голосов (46,1%).