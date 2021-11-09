Астронавты SpaceX вернулись на Землю после шестимесячной космической миссии
- Автор:
- Екатерина Кадакова
- Дата:
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SpaceX
Четыре астронавта SpaceX Crew-2 вернулись на Землю после шести месяцев пребывания в космосе.
Об этом сообщается на странице NASA в Twitter.
Космический корабль SpaceX Dragon, летевший под четырьмя парашютами, приземлился в Мексиканском заливе во Флориде в 05:33 по Киеву.
Находясь на орбите, астронавты Шейн Кимбро и Меган МакАртур из NASA, французский астронавт Томас Песке из Европейского космического агентства и Акихико Хошиде из Японии совершили несколько выходов в открытый космос, чтобы помочь модернизировать космическую станцию, включая установку двух новых солнечных батарей, а также работу над сотнями исследований.
После медицинского обследования Кимбро, МакАртур и Хошиде вылетят в Хьюстон, а Песке отправят в Европу.
Команда SpaceX вернулась на Землю до того, как следующий экипаж астронавтов смог добраться до МКС.
- SpaceX запустила вторую миссию на космическую станцию 23 апреля. Их капсула сертифицирована максимум на 210 дней в космосе. В субботу наступил 197-й день их полета, поэтому NASA стремилась вернуть их как можно быстрее.
- Запуск третьей миссии NASA и компания SpaceX в очередной раз переносят. Причиной были «незначительные проблемы со здоровьем» у одного из членов экипажа, неблагоприятные погодные условия. Также запуск Crew Dragon переносили, потому что специалисты хотели провести дополнительные проверки, в частности, нужно было устранить проблему с туалетом.
- Первую регулярную миссию на МКС SpaceX отправила 16 ноября 2020 года. Тогда на МКС также полетели четыре астронавта. Их задачей было изучение влияния космических условий на здоровье человека, выращивание редиса и проведение экспериментов для будущей внеземной добычи полезных ископаемых.