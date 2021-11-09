Астронавты SpaceX вернулись на Землю после шестимесячной космической миссии

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SpaceX

Четыре астронавта SpaceX Crew-2 вернулись на Землю после шести месяцев пребывания в космосе.

Об этом сообщается на странице NASA в Twitter.

Космический корабль SpaceX Dragon, летевший под четырьмя парашютами, приземлился в Мексиканском заливе во Флориде в 05:33 по Киеву.

Находясь на орбите, астронавты Шейн Кимбро и Меган МакАртур из NASA, французский астронавт Томас Песке из Европейского космического агентства и Акихико Хошиде из Японии совершили несколько выходов в открытый космос, чтобы помочь модернизировать космическую станцию, включая установку двух новых солнечных батарей, а также работу над сотнями исследований.

После медицинского обследования Кимбро, МакАртур и Хошиде вылетят в Хьюстон, а Песке отправят в Европу.

Команда SpaceX вернулась на Землю до того, как следующий экипаж астронавтов смог добраться до МКС.