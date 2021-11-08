Саакашвили перевели из тюрьмы в больницу
- Автор:
- Олег Панфилович
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NurPhoto / Contributor / Getty Images
Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили вывезен из тюрьмы в Рустави.
Об этом в Facebook сообщил его адвокат Ника Гварамия.
«Это – похищение заложника Михеила Саакашвили. Ни один из омбудсменов, ни один член семьи, ни один врач не знают о его состоянии и местонахождении», — написал он. Адвокат также призвал министерство здравоохранения страны прояснить ситуацию.
В комментарии грузинскому телеканалу «Мтавари архи» мать экс-президента Гиули Аласания сообщила, что его якобы перевозят в больницу.
«По моей информации, собрался консилиум, решивший, что его необходимо перевести в многопрофильную больницу. В это время, игнорируя все, на наших глазах его забрали. Проехали две бронированные машины и пролетел вертолет. Мы два часа ждем, а ответа нет... Человека нет, его забрали», — сказала она журналистам перед зданием тюрьмы.
Позже Пенитенциарная служба Грузии подтвердила, что экс-президент действительно переведен в больницу. «Заключенный Михеил Саакашвили переведен из 12-й колонии в медицинское учреждение №18 для обвиняемых и осужденных с целью недопущения ухудшения состояния здоровья. Мы будем периодически предоставлять дополнительную информацию общественности», — говорится в сообщении.
- 1 октября 2021 года в Тбилиси задержали бывшего президента Грузии Саакашвили. Он покинул страну в 2013 году, против него там возбудили четыре уголовных дела, еще по двум уже есть приговоры. Также против него возбудили дело за незаконное пересечение границы. В СИЗО Саакашвили уже объявил голодовку, а президент страны заявила, что никогда его не помилует. Консилиум врачей в Грузии рекомендует госпитализировать его.
- Адвокат Саакашвили заявил, что тот не согласится на экстрадицию в Украину, потому что «он приехал в Грузию, на свою родину, и планирует политическую борьбу». В грузинском МИД подтвердили, что экстрадиция невозможна, «ведь преступления он совершал как гражданин Грузии».