Саакашвили перевели из тюрьмы в больницу

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Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили вывезен из тюрьмы в Рустави.

Об этом в Facebook сообщил его адвокат Ника Гварамия.

«Это – похищение заложника Михеила Саакашвили. Ни один из омбудсменов, ни один член семьи, ни один врач не знают о его состоянии и местонахождении», — написал он. Адвокат также призвал министерство здравоохранения страны прояснить ситуацию.

В комментарии грузинскому телеканалу «Мтавари архи» мать экс-президента Гиули Аласания сообщила, что его якобы перевозят в больницу.

«По моей информации, собрался консилиум, решивший, что его необходимо перевести в многопрофильную больницу. В это время, игнорируя все, на наших глазах его забрали. Проехали две бронированные машины и пролетел вертолет. Мы два часа ждем, а ответа нет... Человека нет, его забрали», — сказала она журналистам перед зданием тюрьмы.

Позже Пенитенциарная служба Грузии подтвердила, что экс-президент действительно переведен в больницу. «Заключенный Михеил Саакашвили переведен из 12-й колонии в медицинское учреждение №18 для обвиняемых и осужденных с целью недопущения ухудшения состояния здоровья. Мы будем периодически предоставлять дополнительную информацию общественности», — говорится в сообщении.