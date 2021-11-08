Телескоп Hubble сфотографировал спиральную галактику, которая очень похожа на Млечный Путь
- Автор:
- София Телишевская
- Дата:
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NASA
Телескоп Hubble сделал фотографию спиральной галактики Mrk 1337, расположенной в созвездии Девы за около 120 миллионов световых лет от Земли.
Камера смогла получить изображение галактики в ультрафиолетовом и инфракрасном свете, сообщает обсерватория NASA.
Mrk 1337 — это спиральная галактика со слабыми перегородками. Это означает, что ее спиральные рукава выходят из центра и состоят из пыли и газа. Такое же «строение» встречается у примерно половины спиральных галактик, в том числе и у Млечного Пути.
Телескоп Hubble вывели на орбиту 24 апреля 1990 года, с тех пор он посылает на Землю миллионы уникальных снимков, которые значительно расширили представления ученых о строении и происхождении Вселенной. За четверть века аппарат провел 1,2 миллиона целевых наблюдений за 38 тысячами космических объектов.
- В октябре Hubble снял «танец» двух спиральных галактик, а в конце сентября телескоп сделал фотографию спиральной галактики NGC 5728, расположенной в созвездии Весов.
- В августе Hubble показал спиральную галактику в созвездии Печь, а до этого галактику в созвездии Часы.