Минздрав утвердил форму справки о противопоказаниях к вакцинации. Ее будут выдавать семейные врачи

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В Министерстве здравоохранения утвердили форму справки о противопоказаниях к вакцинации от коронавируса.

Об этом пишет пресс-служба Минздрава.

«Министерство здравоохранения Украины утвердило форму справки, которую врачи будут выдавать пациентам, имеющим временные или постоянные противопоказания к вакцинации против COVID-19», — отметили в ведомстве.

Она будет называться № 028-1/о «Вывод врача о наличии противопоказаний к вакцинации против острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2». В Минздраве отмечают, что на справке обязательно должен быть указан срок действия противопоказаний. Единственным постоянным противопоказанием определена только тяжелая аллергия на компоненты вакцины и она будет касаться исключительно определенного препарата.