Отец 9-летней афганки возразил, что продал ее 55-летнему мужчине для брака. Сюжет CNN он назвал «теледрамой»

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CNN

В Афганистане отец девятилетней девочки, который продал ее 55-летнему мужчине, назвал репортаж CNN по этому поводу «теледрамой»: ребенка он продал не для брака, и этот мужчина — его дядя Курбан.

Комментарий у отца по имени Абдулла Малек взяло издание Aamaj News.

Инцидент произошел в афганском лагере для переселенцев в провинции Бадгис. Девочку зовут Парвана. Второго ноября американский телеканал CNN выпустил сюжет о том, что отец продал ее 55-летнему мужчине как невесту. Отец в комментарии Aamaj News отрицает, что продал дочь для брака. Он подчеркнул, что как только у него появится возможность выкупить обратно дочь, он это сделает. Продал он ее своему 55-летнему дяде за $3 800 из-за «сложного финансового положения».

Журналисты акцентируют внимание на том, что отец хоть и отрицает брак дочери с дядей, однако ничего не сказал о возможном браке с 20-летним сыном дяди.

Aamaj News отмечает, что репортеры неоднократно пытались позвонить местным сотрудникам CNN, чтобы получить их комментарий по поводу этой новости, но они не отвечали на звонки.

CNN писало, что деньги от продажи Парваны обеспечат семью всего на несколько месяцев. И если папа Малек не найдет работу, «то ему придется продать еще одну дочь, вероятно, двухлетнюю». Сам же 55-летний покупатель отрицал, что приобрел Парвану как жену — у него есть жена, которая и будет ухаживать за ребенком.