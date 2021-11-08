Илону Маску придется продать пакет акций Tesla на $21 млрд — так решили пользователи в Twitter
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Justin Chin / Bloomberg via Getty Images
Пользователи Twitter приняли участие в голосовании от самого богатого человека Земли Илона Маска относительно того, стоит ли ему продать 10% своих акций компании Tesla на $21 миллиард.
Они решили, что да — за это отдали 57,9% голосов. В голосовании приняли участие 3 519 252 человека.
В последнее время много говорят о том, что нереализованная прибыль — это средство уклонения от налогов, поэтому Илон Маск решил запустить голосование, продавать ли ему 10% своих акций Tesla.
«Заметьте, я не получаю зарплаты или бонусы. У меня только акции, и их продажа — единственный способ для меня платить налоги», — отмечал Маск.
Вероятно, он таким образом отреагировал на налог для богатых людей, который предложили в США. Он коснется нереализованного прироста капитала.
Отметим, что после этого твита акции Tesla упали в цене на криптовалютной бирже FTX на 6,8%.
- В начале ноября 2021 года Илон Маск стал самым богатым человеком в истории — его состояние превысило $300 миллиардов. Это произошло после того, как рыночная капитализация компании Tesla превысила $1 триллион.
- Tesla стала седьмой в истории компанией после Saudi Aramco, Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon и Facebook, чья капитализация достигла такой отметки. Вероятно, на увеличение акций повлияла новость о том, что сервис аренды автомобилей Hertz заказал у Tesla 100 тысяч электромобилей. Этот договор оценивают в $4,2 миллиарда.