Экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко официально возглавил «Дженоа»

Новости

Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко стал главой команды Серии А «Дженоа» из Италии. По контракту он будет тренировать футболистов из города Генуя до 30 июня 2024 года.

Об этом говорится в сообщении итальянского футбольного клуба.

Его помощниками будут Мауро Тассотти и Луиджи Ночентини, работавшие с ним в сборной Украины.

Шевченко будет зарабатывать в Дженоа €1,8 миллиона в год. Свой дебютный матч в Серии А на позиции тренера он проведет 21 ноября против «Ромы».