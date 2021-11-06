Приложение «Дія» не будет работать в ночь на воскресенье 7 ноября

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Вячеслав Ратинский / УНИАН

Приложение «Дія» переезжает в новый дата-центр для увеличения мощности, а потому не будет доступно в ночь с субботы на воскресенье 7 ноября с 00:00 до 07:00. В это время нельзя будет заказывать услуги и документы.

Разработчики объясняют: если получили сертификат вакцинации в приложении до этого, он там будет и будет работать, но в этот период (в течение семи часов) невозможно будет его заказать снова (например, если перед этим удалили).

Вместе с тем, команда поддержки «Дія» будет работать в аэропортах по всей стране всю ночь, чтобы помочь каждому получить COVID-сертификат и успешно улететь из страны.

Кроме этого, получение COVID-сертификатов будет работать на сайте «Дії» все время. Вот видеоинструкция, как загрузить сертификат в телефон или распечатать: