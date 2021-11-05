«Пусть идут на выборы». В руководстве «Слуги народа» предостерегли своих депутатов от объединения с Разумковым
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- Олег Панфилович
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Кузьмин Александр / УНИАН
Нардепов, прошедших в Верховную Раду по списку «Слуги народа», предостерегли от объединения с экс-пикером парламента Дмитрием Разумковым.
Об этом в интервью Liga.net заявил заместитель председателя фракции «Слуга Народа» Андрей Мотовиловец.
«Если депутаты-списочники выходят из «Слуги Народа», то пусть сдают мандат и идут на выборы. У нас освобождаются округа. Пусть пойдут на выборы и скажут избирателям: Мы новая партия Дмитрия Разумкова. Мы также просим получить от вас политический мандат». Так будет честнее», – считает Мотовиловец.
Он отметил, что пока не слышал ни от кого из коллег о желании объединиться с экс-спикером. Мотовиловец добавил, что не поддержал бы исключение из парламента близких к Разумкову Василия Мокана и Неллю Яковлеву, поскольку считает их эффективными депутатами.
«Если они хотят выйти сами, я проголосую за применение к ним императивного мандата. Сдавайте мандат», — уточнил замглавы фракции.
В пятницу стало известно, что бывший глава парламента, а ныне внефракционный народный депутат Дмитрий Разумков создает в Верховной Раде межфракционное объединение «Разумная политика». В объединение войдут около 25 народных депутатов.
- 7 октября 2021 года Рада отправила в отставку спикера Дмитрия Разумкова. За это решение проголосовали 284 нардепа. 8 октября Руслана Стефанчука избрали новым главой парламента.
- Конфликт между «Слугой народа» и Разумковым начался после того, как он направил на экспертизу в Венецианскую комиссию законопроект о деолигархизации до его рассмотрения во втором чтении в Раде. В «Слуге народа» просили, чтобы закон был передан после его принятия.