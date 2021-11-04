«Штампование санкций». Аваков рассказал, как ему перед заседанием СНБО давали папку с фамилиями, а некоторых даже не было в списках

Новости

Гонтар Владимир / УНИАН

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Совет национальной безопасности и обороны принимает решения о санкциях без доказательной базы по указке президента Украины.

Об этом он заявил в эфире канала «Украина 24».

«СНБО у нас превратился на хайпе в ситуацию штампования санкций. Я не хотел участвовать в этом. СНБО не может быть органом исполнительной власти, тем более СНБО не может быть судебным органом, назначающим виновных. В моем понимании СНБО это орган, который разрабатывает стратегии, стратегии обсуждаются, принимаются и имплементируются указами президента», — отметил экс-министр.

По словам Авакова, перед каждым заседанием СНБО, за несколько минут до начала, ему давали папку со списками компаний или людей, а когда он спрашивал, на основании чего принято решение, получал предложение посмотреть оперативную справку.

«У меня таких справок — полный стол завален. Из них половина неправда, а половину нужно дорабатывать», — добавил он.

По мнению бывшего главы МВД, эта ситуация является «гигантской проблемой», поскольку возвращается «вертикализация власти без баланса».

«Я Данилову говорил — это свинство вообще. Вы сейчас голосом назвали, а этих фамилий в моей папке нет. Он говорит — ну, не успели размножить... А когда ты штампуешь список из 30 человек, и в зале 9/10 знают, что господина Сеяра [Куршутова] включили в список не потому, что он был контрабандистом четыре или пять лет назад или какие-то были к нему вопросы, а потому, что он спонсирует оппозиционный сайт «Цензор.нет». Это переход в недопустимые грани», — возмутился он.

Кроме того, Аваков убежден, что вводить санкции против граждан Украины нельзя.

«Не существует СНБО как исполнительного органа власти, СНБО назначается указами президента. Всех назначил — всех уволил. По сути, решение СНБО — это решение президента Украины», — подчеркнул экс-глава МВД.