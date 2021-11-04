Нацсовет назначил проверку каналу UkrLive из-за фейков о вакцинации. Его недавно приобрел Нестор Шуфрич
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Пресс-служба Нестора Шуфрича / Facebook
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил проверку телеканалу UkrLive. Соответствующее решение регулятор принял на заседании 4 ноября, сообщает «Детектор медиа».
Член Нацсовета Максим Оноприенко отметил, что канал «откровенно распространяет необъективную информацию о пандемии», также в эфире звучат нарративы российской пропаганды. Так, например, 29 октября в ток-шоу «Украинский формат» звучали заявления, что вакцинация может навредить здоровью украинцев. Кроме этого, 2 ноября в эфир включался народный депутат Виктор Медведчук и говорил о государственном устройстве Украины — регулятор зафиксировал распространение необъективной информации.
Напомним, что 1 ноября стало известно, что Шуфрич приобрел лицензию на спутниковое вещание и теперь является владельцем телеканала UkrLive, на частоте которого транслируется телеканал «Перший незалежний» (начал вещание после блокировки «112 Украина», NewsOne и ZIK, его владельцем также является Шуфрич).
- 24 февраля сотрудники медиахолдинга Тараса Козака стали владельцами львовского канала «Перший незалежний». Его журналисты выразили резкий протест и заявили, что канал куплен незаконно.
- 2 февраля СНБО ввел санкции против нардепа от ОПзЖ, близкого соратника Медведчука — Тараса Козака, а также его телеканалов: 112, ZIK и NewsOne. Козак обжаловал санкции в Верховном суде, а телеканал «112 Украина» обжаловал в Верховном суде указ Зеленского о введении санкций.