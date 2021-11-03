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На Прикарпатье ужесточают карантин: на курорты будут пускать только с COVID-документами

Автор:
Екатерина Кадакова
Дата:

Marina T / Unsplash

В Ивано-Франковской области решили ужесточить карантин, ограничив доступ на курорты отдыхающих без COVID-документов.

Соответствующее решение было принято во время заседания региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 3 ноября.

Так, теперь в комплексах отдыха и рекреации не смогут находиться посетители без:

Также комиссия поручила немедленно разместить на сайтах курортов информацию о введении дополнительных ограничений, а правоохранителям и Госпотребслужбе усилить контроль за соблюдением карантина.