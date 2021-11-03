Новости

Минкульт внес в черный список еще 31 российского актера. Они снимались в пропагандистском фильме о Донбассе

Автор:
Екатерина Кадакова
Дата:

Министерство культуры и информационной политики внесло в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины, еще 31 российского актера.

Об этом сообщили 3 ноября в Минкульте.

Как отмечается, изменения внесли по представлению Службы безопасности Украины. В список вошли:

Отметим, большинство из этих актеров приняли участие в российском пропагандистском фильме об оккупированном Донбассе «Солнцепек». По сюжету события разворачиваются в 2014 году в Луганске. Главный герой — «афганец», который после начала боевых действий в соседнем Донецке решил уехать с семьей в Россию. В фильме наемники «ЧВК Вагнера» являются положительными героями, а украинские военные — негативными. К тому же в ленте присутствует пропагандистская терминология: военных ВСУ называют «карателями», а террористов «Л/ДНР» — «ополчением».

По состоянию на 3 ноября в черном списке Минкульта уже 258 фамилий российских деятелей.