Минкульт внес в черный список еще 31 российского актера. Они снимались в пропагандистском фильме о Донбассе
- Автор:
- Екатерина Кадакова
- Дата:
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Министерство культуры и информационной политики внесло в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины, еще 31 российского актера.
Об этом сообщили 3 ноября в Минкульте.
Как отмечается, изменения внесли по представлению Службы безопасности Украины. В список вошли:
- Анастасия Бакланова;
- Павел Богомолов;
- Татьяна Бурнакина;
- Илья Власов;
- Сергей Воробьев;
- Константин Гапонов;
- Михаил Грищенко;
- Роман Гусев;
- Усеин Дегерменджи;
- Илья Домбровский;
- Александр Загуляев;
- Вячеслав Земляной;
- Александр Классен;
- Юрий Котов;
- Евгений Кузьмин;
- Александр Лапшов/Лапшев;
- Игорь Лучихин;
- Владимир Миллер;
- Екатерина Насонова;
- Роман Никифоров;
- Андрей Пензин;
- Егор Попов;
- Михаил Разинкин;
- Александр Романов;
- Андрей Скабара;
- Валентин Томусяк;
- Евгений Федоров;
- Андрей Фомин;
- Дмитрий Чудин;
- Максим Шпаковский;
- Людмила Яковлева/Заплатникова.
Отметим, большинство из этих актеров приняли участие в российском пропагандистском фильме об оккупированном Донбассе «Солнцепек». По сюжету события разворачиваются в 2014 году в Луганске. Главный герой — «афганец», который после начала боевых действий в соседнем Донецке решил уехать с семьей в Россию. В фильме наемники «ЧВК Вагнера» являются положительными героями, а украинские военные — негативными. К тому же в ленте присутствует пропагандистская терминология: военных ВСУ называют «карателями», а террористов «Л/ДНР» — «ополчением».
По состоянию на 3 ноября в черном списке Минкульта уже 258 фамилий российских деятелей.
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