СБУ сообщила о подозрении жене Семена Семенченко из-за «хищения» денег из благотворительного фонда батальона «Донбасс»
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- Ангелина Шеремет
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Кравс Евгений / УНИАН
Служба безопасности Украины сообщила о подозрении женщине, которая якобы украла со счетов «Благотворительного фонда батальона «Донбасс» 150 тысяч гривен и потратила их на собственные нужды, не связанные с деятельностью фонда и батальона.
Об этом СБУ сообщила 3 ноября.
По данным источников «Бабеля», речь идет о жене Семена Семенченко Наталье Московец, она сама это подтвердила в Facebook. Ей объявили о подозрении по части 3 статьи 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
СБУ заявила, что женщина имела доступ к карточному счету фонда, рассчитывалась через него и снимала с него наличные деньги.
Сама Московец написала в Facebook следующее: «Уверена, у меня тоже будет судья Вишняк. Осталось понять, на кого оставить троих детей».
«Благотворительный фонд батальона «Донбасс» занимается помощью военнослужащим 46-го отдельного батальона специального назначения «Донбасс-Украина» и семьям погибших военных. Руководитель фонда — Дмитрий Кичук.
- 24 марта 2021 года СБУ сообщила, что муж Московец, бывший командир второго батальона специального назначения «Донбасс» Семен Семенченко и «агент НАБУ» Евгений Шевченко создали незаконное вооруженное формирование — «частную военную компанию» (ст. 260 УК). Компанию правоохранителям сдал один из ее бывших сотрудников. По версии следствия, Семенченко и Шевченко также являются организаторами схемы по незаконному ввозу в Украину из России запчастей военного назначения, которые впоследствии продавали оборонным предприятиям по завышенным ценам. Семенченко находится в СИЗО, Шевченко вышел под залог в 5 миллионов гривен.