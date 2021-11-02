Украинские ученые создали вакцину от коронавируса на основе дрожжей. Ее начали тестировать на мышах в Польше

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В Украине создана вакцина от коронавируса на основе дрожжей, сейчас ее тестируют на мышах в институте в Гданьске, чтобы проверить иммуногенность.

Об этом сообщил руководитель Института биологии клеток во Львове, где и изобрели вакцину, Андрей Сибирный в комментарии «Радио Свобода».

«Эта вакцина представляет собой белок или несколько белков коронавируса, прежде всего белок «шипа». Самое важное, чтобы там был рецептор, и участок, которым этот вирус хватается за рецептор человеческих клеток в альвеолах легких», — рассказал он.

По словам ученого, дополнительно в институте еще синтезируют на специальных гуманизированных дрожжах, модифицирующих белки, другие белки коронавируса. Считается, что эта смесь будет действовать более эффективно, вызывая появление антител.

«Мы надеемся, что мы получили вирусоподобные частицы, неинфекционные, потому что там нет неклеиновой кислоты. Сейчас эксперименты по определению иммуногенности разных препаратов на завершающем этапе в Польше. Мы думаем, что они иммуногенны», — отметил Сибирный и добавил, что результат будет известен через две-три недели.

После этого польские ученые продолжат тестировать вакцину на трансгенных мышах, уязвимых к коронавирусу, которым болеют люди. Животных будут заражать вирусом и вводить вакцину.

Руководитель львовского Института биологии клеток подчеркнул, что в Украине нет ни одной лаборатории, которая размножает коронавирус.

«Будем просить коллег в Кракове провести эксперимент на трансгенных мышах после заражения коронавирусом. Это единственная лаборатория в Польше, которая размножает коронавирус. Не знаю, завершим ли до конца года исследования на трансгенных мышах. На проверке вакцины на мышах наш проект завершается», – добавил Сибирный.

По мнению ученого, Украина вряд ли получит отечественную вакцину от коронавируса, потому что это «дорого и нет технологии». В частности, он рассказал, что институт закупает мышей для опытов в США, стоимость одной — €180, нужны десятки животных.

«Вакцина – это очищенные вирусные белки. В Украине отсутствуют технологии промышленного выпуска очищенных генно-инженерных белков. Вся субстанция привозится из-за границы. [...] Вакцину нужно зарегистрировать, а получить международный сертификат очень сложно. Китай этого до сих пор не может сделать», – объяснил руководитель львовского Института биологии клеток.

Тем временем в Украине работают над еще одним препаратом от коронавируса — веществом, которое может быть в виде спрея, микстуры или таблеток. Чтобы получить вакцину в большом количестве, нужно вырастить только клетки дрожжей в простых колбах.

«Наш новый проект – это сделать пероральную вакцину. Она представляет собой неочищенный белок, просто дрожжевые клетки, к которым прикреплены наружу вирусные белки. Мы принципиально доказали, что можно получить гуманизированные дрожжи, из которых наружу прикреплены белки «шипа» коронавируса», — пояснил Сибирный и добавил, что новый препарат ученые также будут тестировать в Польше, если получат грант от Национального фонда исследований.