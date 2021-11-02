Полиция закрыла дело против ветерана АТО Пекельного. Он убил мужчину, защищая свой дом

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Национальная полиция Украины закрыла уголовное производство против ветерана АТО Андрея Пекельного, который в мае этого года убил одного из шести нападавших, пытавшихся ворваться в его дом.

Об этом в Facebook написал адвокат Андрей Федур.

По его словам, следствие установило, что ветеран действовал правомерно и в рамках необходимой самообороны. «Хорошо, когда следователи Национальной полиции тщательно проводят расследование, устанавливают факты и дают им оценку, а прокурор Офиса генерального прокурора, осуществляя процессуальное руководство, принимает решение по собранным доказательствам. Хочу надеяться, что трагедия, которая произошла в ту ночь и унесла человеческую жизнь, будет хоть горькой, но наукой для других молодых людей», — подчеркнул адвокат.