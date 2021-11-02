Украина попросила у Словакии помощи с поставками электроэнергии

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Скакодуб Андрій / POOL / УНИАН

Украина попросила у Словакии помощь с энергоснабжением.

Об этом «Бабелю» сообщили в Национальной энергетической компании «Укрэнерго».

«Да, это правда», — ответили в национальной компании. По предварительным данным, объем поставок составит 100 МВт.

В начале октября министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что украинские теплоэлектроцентрали значительно уменьшили производство электроэнергии, а частично использующие уголь прекратили работу. Причина этого — рекордные цены на газ и уголь.

Россия с 1 ноября остановила поставки в Украину энергетического угля марки А (антрацит) и П (постный). Такой уголь завозила компания ДТЭК (Луганская ТЭС, Криворожская ТЭС), «Донбассэнерго» (Славянская ТЭС) и «Технова» (Дарницкая ТЭЦ, Сумская ТЭЦ, Черниговская ТЭЦ).

До 1 ноября действовал запрет на импорт электроэнергии из РФ и Беларуси, который вступил в силу в мае. При этом ранее по резервной процедуре был проведен аукцион на доступ к межгосударственным электросетям. Почти все пересечения с Беларусью выкупил «Энергоатом».

Глава комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявлял, что Украина не будет возобновлять импорт электроэнергии из России и Беларуси с ноября. Несмотря на это премьер-министр Денис Шмыгаль 2 ноября заявил, что Нацкомиссия по вопросам энергетики не продлила запрет на импорт электроэнергии, поэтому возможность импортировать электроэнергию из Беларуси в Украине существует.