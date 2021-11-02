Warner Bros. выдвинула на «Оскар» новую «Матрицу», «Дюну» и «Отряд самоубийц»
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Christopher Polk / Getty Images
Компания Warner Bros. выдвинула на премию Оскар ряд своих новых фильмов. В частности, среди претендентов на награду «Отряд самоубийц», «Матрица: Воскресение», «Дюна».
Как сообщается на сайте кинокомпании, первые две картины заявлены в 15 номинациях, «Дюна» — в 14.
Так, культовый фильм «Дюна» претендует на премию в номинациях:
- «Лучший фильм»;
- «Лучший режиссер»;
- «Лучший адаптированный сценарий»;
- «Лучшая мужская роль» (Тимоти Шаламе);
- «Лучшая мужская роль второго плана» (Оскар Айзек, Джош Бролин, Стеллан Скарсгард, Дэйв Батиста, Стивен Маккинли Хендерсон, Чан Чен, Джейсон Момоа, Хавьер Бардем);
- «Лучшая женская роль второго плана» (Ребекка Фергюсон, Шэрон Дункан-Брюстер, Зендея, Шарлотта Рэмплинг);
- «Лучшая операторская работа»;
- «Лучший саундтрек» (Ханс Циммер),
- «Лучший звук»;
- «Лучшие визуальные эффекты»;
- «Лучший монтаж»;
- «Лучшие костюмы»;
- «Лучшие грим и прически»;
- «Лучший художник-постановщик».
Ленту «Отряд самоубийц» выдвинули в номинациях:
- «Лучший фильм»;
- «Лучший режиссер»;
- «Лучший адаптированный сценарий»;
- «Лучшая женская роль» (Марго Робби);
- «Лучшая мужская роль второго плана» (Идрис Эльба, Джон Сина, Юэль Киннаман, Сильвестр Сталлоне, Давид Дастмалчан, Майкл Рукер, Джай Кортни, Питер Капальди и Пит Дэвидсон);
- «Лучшая женская роль второго плана» (Виола Дэвис, Даниэла Мелшиор, Алиси Брага);
- «Лучший монтаж»;
- «Лучшая операторская работа»;
- «Лучший художник-постановщик»;
- «Лучший саундтрек»;
- «Лучший звук»;
- «Лучшая песня» (“Rain”, исполняют Grandson и Джесси Рейес);
- «Лучшие костюмы»;
- «Лучшие грим и прически»;
- «Лучшие визуальные эффекты».
«Матрица: Воскресение» может побороться в номинациях:
- «Лучший фильм»;
- «Лучший режиссер»;
- «Лучший адаптированный сценарий»;
- «Лучшая женская роль» (Кэрри-Энн Мосс);
- «Лучшая мужская роль» (Киану Ривз);
- «Лучшая мужская роль второго плана» (Яхья Абдул-Матин II, Джонатан Грофф, Нил Патрик Харрис);
- «Лучшая женская роль второго плана» (Джессика Хенвик, Кристина Риччи, Приянка Чопра-Джонас, Джада Пинкетт-Смит);
- «Лучший монтаж»;
- «Лучшая операторская работа»;
- «Лучший художник-постановщик»;
- «Лучший саундтрек»;
- «Лучший звук»;
- «Лучшие костюмы»;
- «Лучшие грим и прически»;
- «Лучшие визуальные эффекты».
Отметим, 94-я церемония вручения премии «Оскар» запланирована на 27 марта 2022 года.
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