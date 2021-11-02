Warner Bros. выдвинула на «Оскар» новую «Матрицу», «Дюну» и «Отряд самоубийц»

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Компания Warner Bros. выдвинула на премию Оскар ряд своих новых фильмов. В частности, среди претендентов на награду «Отряд самоубийц», «Матрица: Воскресение», «Дюна».

Как сообщается на сайте кинокомпании, первые две картины заявлены в 15 номинациях, «Дюна» — в 14.

Так, культовый фильм «Дюна» претендует на премию в номинациях:

«Лучший фильм»;

«Лучший режиссер»;

«Лучший адаптированный сценарий»;

«Лучшая мужская роль» (Тимоти Шаламе);

«Лучшая мужская роль второго плана» (Оскар Айзек, Джош Бролин, Стеллан Скарсгард, Дэйв Батиста, Стивен Маккинли Хендерсон, Чан Чен, Джейсон Момоа, Хавьер Бардем);

«Лучшая женская роль второго плана» (Ребекка Фергюсон, Шэрон Дункан-Брюстер, Зендея, Шарлотта Рэмплинг);

«Лучшая операторская работа»;

«Лучший саундтрек» (Ханс Циммер),

«Лучший звук»;

«Лучшие визуальные эффекты»;

«Лучший монтаж»;

«Лучшие костюмы»;

«Лучшие грим и прически»;

«Лучший художник-постановщик».

Ленту «Отряд самоубийц» выдвинули в номинациях:

«Лучший фильм»;

«Лучший режиссер»;

«Лучший адаптированный сценарий»;

«Лучшая женская роль» (Марго Робби);

«Лучшая мужская роль второго плана» (Идрис Эльба, Джон Сина, Юэль Киннаман, Сильвестр Сталлоне, Давид Дастмалчан, Майкл Рукер, Джай Кортни, Питер Капальди и Пит Дэвидсон);

«Лучшая женская роль второго плана» (Виола Дэвис, Даниэла Мелшиор, Алиси Брага);

«Лучший монтаж»;

«Лучшая операторская работа»;

«Лучший художник-постановщик»;

«Лучший саундтрек»;

«Лучший звук»;

«Лучшая песня» (“Rain”, исполняют Grandson и Джесси Рейес);

«Лучшие костюмы»;

«Лучшие грим и прически»;

«Лучшие визуальные эффекты».

«Матрица: Воскресение» может побороться в номинациях:

«Лучший фильм»;

«Лучший режиссер»;

«Лучший адаптированный сценарий»;

«Лучшая женская роль» (Кэрри-Энн Мосс);

«Лучшая мужская роль» (Киану Ривз);

«Лучшая мужская роль второго плана» (Яхья Абдул-Матин II, Джонатан Грофф, Нил Патрик Харрис);

«Лучшая женская роль второго плана» (Джессика Хенвик, Кристина Риччи, Приянка Чопра-Джонас, Джада Пинкетт-Смит);

«Лучший монтаж»;

«Лучшая операторская работа»;

«Лучший художник-постановщик»;

«Лучший саундтрек»;

«Лучший звук»;

«Лучшие костюмы»;

«Лучшие грим и прически»;

«Лучшие визуальные эффекты».

Отметим, 94-я церемония вручения премии «Оскар» запланирована на 27 марта 2022 года.