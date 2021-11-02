Новости

Warner Bros. выдвинула на «Оскар» новую «Матрицу», «Дюну» и «Отряд самоубийц»

Автор:
Екатерина Кадакова
Дата:

Christopher Polk / Getty Images

Компания Warner Bros. выдвинула на премию Оскар ряд своих новых фильмов. В частности, среди претендентов на награду «Отряд самоубийц», «Матрица: Воскресение», «Дюна».

Как сообщается на сайте кинокомпании, первые две картины заявлены в 15 номинациях, «Дюна» — в 14.

Так, культовый фильм «Дюна» претендует на премию в номинациях:

Ленту «Отряд самоубийц» выдвинули в номинациях:

«Матрица: Воскресение» может побороться в номинациях:

Отметим, 94-я церемония вручения премии «Оскар» запланирована на 27 марта 2022 года.