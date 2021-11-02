Зеленский и президент Словакии подписали совместную декларацию о европейской перспективе Украины
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Пресс-служба Офиса президента Украины
Словакия стала пятым государством-членом Европейского Союза, одобрившим совместную декларацию о признании европейской перспективы Украины. Документ подписала президент страны Зузана Чапутова на полях Конференции ООН по вопросам изменения климата COP26 в Глазго.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на своей странице в Twitter.
«Словакия стала еще одним государством ЕС, с которым подписана декларация о признании европейской перспективы Украины. Обсудили с Зузаной Чапутовой поддержку членства Украины в ЕС и НАТО», — написал он.
По словам Зеленского, также лидеры государств говорили о взаимодействии в энергетической сфере и ситуации с безопасностью на Донбассе.
Встреча президентов Украины и Словакии прошла на полях экологического саммита в Глазго.
Ранее декларацию о признании европейской перспективы Украины подписали Литва, Латвия, Польша и Эстония.
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