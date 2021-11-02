Google из-за санкций заблокировала аккаунт и YouTube-канал Следственного комитета Беларуси
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Valery Sharifulin / Contributor
Google заблокировала аккаунт и YouTube-канал Следственного комитета Беларуси из-за санкций в отношении чиновников и госорганизаций страны.
Об этом сообщает БелТА со ссылкой на заявление официального представителя СК Юлии Гончаровой.
Аккаунт Googlе, в том числе почту, СК Беларуси восстановить не сможет, как и канал. Доступными остались официальные ресурсы органа.
«Вместе с официальным аккаунтом заблокирован и привязанный к нему верифицированный YouTube-канал ведомства с более чем 23 тысячами подписчиков. Канал содержал видео с официальными заявлениями представителей комитета, сюжеты по резонансным уголовным делам, материалы проекта «Тайны следствия». На канале находились сотни видеоматериалов, некоторые имели более миллиона просмотров», — сказала Гончарова.
Теперь СК будет использовать другие ресурсы и сервисы для своих роликов.
- После сфальсифицированных в пользу Александра Лукашенко выборов в 2020 году санкции против чиновников Беларуси ввели ЕС, США, Канада и другие страны. Вскоре за подавление протестов и нарушения прав человека под санкции попали ряд чиновников и госорганов страны. Последний пакет санкций Беларусь получила 9 августа 2021 года — в годовщину протестов.
- В октябре Евросоюз анонсировал новые санкции против Беларуси из-за кризиса с мигрантами на границах Польши, Литвы и Латвии.