В Киеве открылись пункты поддержки «Дії». Ассистенты помогут сгенерировать сертификат о вакцинации

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В двух столичных центрах вакцинации появились пункты поддержки «Дії», где команда специалистов будет помогать людям разобраться, как сразу после вакцинации самостоятельно сгенерировать сертификат.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Пункты команды «Дії» уже работают в таких центрах вакцинации:

Центральный ж/д вокзал, пл. Вокзальная, 1;

ТЦ River Mall, Днепровская набережная, 12

Через несколько дней ведомство планирует открыть подобные пункты еще в двух местах.