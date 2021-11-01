SpaceX и NASA перенесли запуск Crew Dragon с астронавтами на 6 ноября. У одного из членов экипажа проблемы со здоровьем

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Stuart Rankin / Flickr

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космоса NASA и компания SpaceX в очередной раз перенесли запуск космического корабля Crew Dragon с астронавтами, запланированный на 3 ноября.

Об этом сообщается на сайте NASA.

Как отмечается, причиной являются «незначительные проблемы со здоровьем» у одного из членов экипажа.

В то же время в NASA заверили, что речь идет не о коронавирусе, а также не о неотложной медицинской помощи.

В настоящее время датой возможного запуска называют субботу, 6 ноября (в 23:36 по восточноевропейскому времени).