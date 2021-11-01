Первая страна мира разрешила использовать вакцину от коронавируса Novavax

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Национальное агентство по контролю за лекарствами и пищевыми продуктами Индонезии первым в мире одобрило применение вакцины от коронавируса американской компании Novavax.

Об этом сообщили в пресс-службе компании 1 ноября.

«Это первое во всем мире регуляционное разрешение вакцины против COVID-19 на основе белка, основанное на клинических данных фазы 3, демонстрирующих эффективность и благоприятный профиль безопасности», — заявил президент и главный исполнительный директор Novavax Стэнли Эрк.

Как отмечается, институт сыворотки Индии будет производить вакцину на мощностях завода Serum Institute и продавать под торговой маркой Covovax. Поставки препарата начнутся в ближайшее время.

По данным правительства Индонезии, страна в этом году должна получить 20 миллионов доз.

Вакцину Covovax можно хранить при температуре от +2 до +8°С.

Novavax и Serum Institute of India уже подали заявки на разрешение вакцины Novavax в Индии и Филиппинах, а также на внесение в список вакцин, одобренных к применению в условиях чрезвычайной ситуации (EUL) во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Кроме этого, Novavax недавно завершила подачу заявок на разрешение об использовании вакцины в регуляторные органы Великобритании, Европейского Союза, Канады и Австралии. В США компания планирует предоставить полный пакет документов до конца года.